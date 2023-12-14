İstanbul'a sıcaklık 10 derece birden düşecek
İstanbul'da sıcaklığın perşembe ve cuma günleri lodosun etkisiyle 4-5 derece artacağını ancak hafta sonu 10 derece birden azalarak 7 dereceye kadar düşecek. Meteorolojik kaynaklar, beklenen kar yağışı içinse pazar gününü işaret etti.
Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da başlayacak olan kar yağışının pazar günü iç bölgelerde de etkisini artırarak devam ettireceğini belirten uzmanlar, İstanbul'un batı kesimlerinde de kar yağışının yer yer etkili olacağını kaydetti. İstanbul'un kalan kesimleri ise sağanak yağışın etkisi altında olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu tahminlere göre, soğuyan hava koşullarıyla birlikte hafta sonu ve hafta başında ülke genelinde kar yağışına hazırlıklı olunması gerekiyor
Hava sıcaklıklarındaki düşüş ve kar yağışı, vatandaşları olumsuz etkilemeden tedbir almaya yönlendirmek adına önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Meteoroloji'nin hafta sonu hava durumu raporuna göre, sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği ve kar yağışının batıdan ülkeye gireceği bildirildi.