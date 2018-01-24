İstanbul'a yılın ilk karı düştü

24 Ocak 2018

İstanbul'da yer yer kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor. Anadolu yakasında Kartal ve Sultanbeyli kısa sürede beyaza büründü.,

Bolu'da kar yağışı ve sis etkili

Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Otoyolun Bolu Dağı kesiminde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Güzergahta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi ye yer 30 metreye kadar düşüyor.

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde de Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Heyelan mevkilerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kaynak: DHA