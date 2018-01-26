İstanbul'da 242 parça tarihi eser ele geçirildi

26 Ocak 2018

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleriyle irtibatlı bazı şebekelerin çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında İstanbul'da son 2 haftada düzenlenen 5 ayrı eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Sümer, Asur, Akad, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerinin yanı sıra Helenistik döneme ait toplam 242 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserler arasında, mitolojik dönem Yunan tanrıçası Athena figürlü ağırlık heykeli, Bizans dönemine ait ön yüzünde Hazreti Meryem, kucağında Hazreti İsa ve arka yüzünde ise başmelek Gabriel tasviri bulunan heykel, Büyük Selçuklu hükümdarlarından birine ait olduğu değerlendirilen miğfer, kalkan, savaş takımı ve sancak alemleri, Osmanlı ve Selçuklu saraylarında hükümdarlara şerbet sunumunda kullanılan mercan kaşıklar ve Sümer uygarlığına ait altın kral tacı ve takı seti ile Asur ve Akad uygarlığına ait hiyeroglif mühürlerin de bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA