İstanbul'da 28.5 milyon TL'lik sahte altın ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Zeytinburnu'nda bir adreste altında sahtecilik suçunun işlendiği tespit edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese dün bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan, satışa hazır paketlenmiş, toplam gramı 4 bin 252 gram olan bin 530 adet sahte altın, 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp, bin 10 adet sahte gram altın ambalajı, 1 presleme makinesi, 1 adet kağıt ve plise delme makinesi ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.