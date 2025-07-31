İstanbul'da 31 Temmuz itibarıyla baraj seviyeleri açıklandı: En yüksek doluluk Elmalı’da, en düşük Istrancalar’da

İSKİ verilerine göre kentin su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı yüzde 55’in altına düştü. Elmalı Barajı en yüksek doluluğa sahip olurken, Istrancalar Barajı en düşük seviyede kaldı.

Yağışların etkisiyle zaman zaman yükselen doluluk oranı, sıcak hava ve kuraklık nedeniyle tekrar geriliyor. Son verilere göre en yüksek doluluk oranı yüzde 69,73 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 32,39 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi.

31 Temmuz 2025 İstanbul baraj doluluk oranları:

Ömerli: Yüzde 53,44

Darlık: Yüzde 63,78

Elmalı: Yüzde 69,73

Terkos: Yüzde 56,98

Alibey: Yüzde 36,96

Büyükçekmece: Yüzde 51,45

Sazlıdere: Yüzde 44,55

Istrancalar: Yüzde 32,39

Kazandere: Yüzde 43,67

Pabuçdere: Yüzde 46,76

