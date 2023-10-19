İstanbul'da 645 bin tüp sahte kadın saç boyası ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Büro Amirliği ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte saç bakım malzemesi sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bağcılar ve Esenyurt'ta belirledikleri iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste, piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 645 bin tüp satışa hazır kadın saç boyası ele geçirildi.

Ayrıca, dünyaca ünlü markaların taklitlerinin yapımında kullanılan ve 32 parçadan oluşan 3 ayrı üniteli üretim bandına da el konuldu.