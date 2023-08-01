İstanbul'da 7 ayda 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Valiliği 1 Ocak 2023’ten bu yana kent genelinde polis ekiplerinin düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonlarında toplamda 8,5 ton uyuşturucu madde, 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak’tan bu yana düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8,5 ton uyuşturucu madde, 2,5 milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonlarda toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 1 Ocak-1 Ağustos tarihleri arasında sürdürdüğü çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.