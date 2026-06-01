İstanbul'da 95 yüzme alanı yaz sezonuna hazır

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentteki yüzme alanlarına yönelik hazırlıkların tamamlandığını ve yaz sezonu öncesinde gerekli planlamaların yapıldığını söyledi.

İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından yürütülen çalışmaların sona erdiğini belirten Güner, yüzme sezonunun 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında uygulanacağını ifade etti. Denetim ve analiz çalışmalarının ise 1 Haziran itibarıyla başladığını aktaran Güner, "15 Haziran-15 Eylül arasında yüzme sezonu tespit edildi ve 1 Haziran'dan itibaren biz çalışmalarımıza başlamış durumdayız. İstanbul'da İl Yüzme Suyu Komisyonunca bu sene 95 alanımız yüzme alanı olarak belirlendi" dedi.

Denetimler 15 günde bir yapılacak

Yüzme alanlarında sezon boyunca mikrobiyolojik ve kimyasal su analizlerinin gerçekleştirileceğini kaydeden Güner, güvenlik önlemleri ile cankurtaran hizmetlerinin de takip edileceğini belirtti.

Çalışmaların yaz dönemi boyunca süreceğini ifade eden Güner, "Yaz sezonunun sonuna kadar çalışmalar sürdürülecek. Biz bunu ihtiyaç olduğunda periyotlar sıklaştırılarak, 15 günde bir denetimlerimize 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz. Amacımız vatandaşların yüzme sporunu yaparken ve serinlerken herhangi bir sağlık ya da güvenlik problemi yaşamamasını sağlamak. Vatandaşlar 'yuzme.saglik.gov.tr' adresinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme alanlarının durumunu anlık takip edebilecek. Laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesini, yüzme alanının yasaklı olup olmadığını, izin verilip verilmediğini takip edebilirler." diye konuştu.

Yasaklı alanlara dikkat uyarısı

İstanbul'da üç mavi bayraklı plaj bulunduğunu belirten Güner, bu plajlardan ikisinin Arnavutköy'de, birinin ise Silivri'de yer aldığını söyledi.

Vatandaşların yalnızca su kalitesini değil, akıntı ve diğer güvenlik risklerini de dikkate alması gerektiğini vurgulayan Güner, "Vatandaşımız birebir takip etsin. Yüzme alanı olarak izin verilenlerin dışında, yani Valimiz tarafından yasaklanan yerlerde, vatandaşlarımızın denize girmemelerini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak

Kentte faaliyet gösteren ve uluslararası akreditasyona sahip üç halk sağlığı laboratuvarında düzenli analizler yapıldığını aktaran Güner, "15 günde bir sudan numuneleri alıp laboratuvarlarımızda analiz ediyoruz. Ardından bu analizleri 'iyi, orta, kötü' olarak yayımlıyoruz" bilgisini verdi.

Vatandaşların analiz sonuçlarını takip etmelerinin önemine değinen Güner, belirlenen yüzme alanları dışındaki bölgelerde denize girilmesini önermediklerini söyledi.

Su kalitesinin yetersiz çıktığı bölgelerde yüzmenin yasaklandığını belirten Güner, "Vatandaşımızın denize girdiğinde, serinlediğinde, spor yaptığında sağlığının korunması bizim için çok önemli. Yüzmeyle ilgili bir tehdit olduğunda anında herhangi bir yüzme sezonunun içinde veya dışında olmasına bakılmaksızın orada yüzmeyi yasaklıyoruz." dedi.

İstanbul genelinde belirlenen 95 yüzme alanı, Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Kadıköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Şile ilçelerinde yer alıyor. Vatandaşlar güncel su kalitesi verilerine Sağlık Bakanlığının yüzme suyu bilgi sistemi üzerinden ulaşabiliyor.