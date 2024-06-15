İstanbul'da bayram denetimi: 460 bine yakın araca işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle Bakanlık koordinesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerini açıkladı. Buna göre; emniyet ve jandarma trafik ekipleri 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında 2 milyon 675 bin 510 araç denetledi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 467 bin 78 araca veya sürücüye işlem yapıldı.

"Trafik kurallarına harfiyen uyalım"

Trafik kurallarına harfiyen uyulması çağrısında bulunan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.