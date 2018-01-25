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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe'nin yarın Barcelona ile Ataşehir Ülker Spor Salonu'nda oynayacağı basketbol maçı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında İspanya'nın Barcelona Lassa ekibiyle karşılaşacağı maç nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşma sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 17.45'ten itibaren maç bitime kadar Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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