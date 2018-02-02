İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Süper Lig'de, Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında yarın oynanacak maç nedeniyle İstanbul'da bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.
Yarın 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.
Açıklamada, yarın saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım) ile Kördere Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA