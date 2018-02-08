İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

08 Şubat 2018

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Atiker Konyaspor müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı bildirildi.

Açıklamada, saat 17.30'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantının araç trafiğine açık olacağı, otopark dolduktan sonra dönüş varyantının araç trafiğine kapatılacağı ve alternatif olarak sürücülerin TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri - TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacağı belirtildi.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolunun araç trafiğine kapatılacağı, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye varyantına akım verileceği, TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantının araç trafiğine açılacağı kaydedildi.

Yarın Ataşehir'de Ihlamur Sokağı kapatılacak

Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Brose Bamberg ekibiyle karşılaşacağı maç nedeniyle de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşma sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, yarın saat 18.00'den itibaren maç bitimine kadar Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA