İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

05 Temmuz 2018

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonu çerçevesinde çeşitli ilçelerde 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 28'i yabancı uyruklu 33 kişinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında" bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

Bu çerçevede çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduklarına dair haklarında istihbarat bulunan, İstanbul'da DEAŞ yanlısı faaliyetlerine devam eden ve eylem arayışı içinde olan şahısların yakalanmasına yönelik olarak dün Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye ilçelerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada bu operasyonda 28'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 33 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Kaynak: Reuters