İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ

İstanbul'da deprem oldu! | SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 11.57'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 19.1 kilometre olarak ölçülürken deprem, İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.
13 Kasım 2025 - Son Depremler Listesi
• Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) - 2.4 (ML) - Derinlik: 12.8 km - Saat: 12:38
• Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) - 2.6 (ML) - Derinlik: 12.9 km - Saat: 12:36
• Kıbrıs Rum Kesimi - 3.6 (ML) - Derinlik: 18.1 km - Saat: 11:57
• Silivri Açıkları-İstanbul (Marmara Denizi) - 3.6 (ML) - Derinlik: 19.1 km - Saat: 11:57
• Kozlu-Sındırgı (Balıkesir) - 2.8 (ML) - Derinlik: 19.3 km - Saat: 11:46
• Alacaaltı-Sındırgı (Balıkesir) - 2.4 (ML) - Derinlik: 8.9 km - Saat: 11:43
• Küçükgödere-Sındırgı (Balıkesir) - 2.2 (ML) - Derinlik: 9.7 km - Saat: 11:38
• Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (ML) - Derinlik: 14.3 km - Saat: 11:31
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 (ML) - Derinlik: 12.5 km - Saat: 11:24
• Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (ML) - Derinlik: 13.3 km - Saat: 11:16
• Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (ML) - Derinlik: 9.6 km - Saat: 11:15
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 (ML) - Derinlik: 8.9 km - Saat: 11:12
• Karagür-Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (ML) - Derinlik: 15.2 km - Saat: 10:58
• Sınandede-Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (ML) - Derinlik: 28.3 km - Saat: 10:51
• Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) - 2.3 (ML) - Derinlik: 13.1 km - Saat: 10:43
• Karagag-Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (ML) - Derinlik: 8.1 km - Saat: 10:29
• Yerekise-Muğla - 1.8 (ML) - Derinlik: 18.5 km - Saat: 10:21
• Yüreğil-Sındırgı (Balıkesir) - 1.9 (ML) - Derinlik: 11.7 km - Saat: 10:20
• Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (ML) - Derinlik: 9.5 km - Saat: 10:17
• Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) - 2.3 (ML) - Derinlik: 14.6 km - Saat: 10:07
• Akdeniz - 4.2 (Mw) - Derinlik: 14.0 km - Saat: 09:46
• Doğuutlu-Akhisar (Manisa) - 1.2 (ML) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:40
• Ormanüstü-Sındırgı (Balıkesir) - 2.5 (ML) - Derinlik: 8.3 km - Saat: 09:35
• Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (ML) - Derinlik: 9.3 km - Saat: 09:32
• Ormanüstü-Sındırgı (Balıkesir) - 2.7 (ML) - Derinlik: 7.6 km - Saat: 09:14
• Cicekli-Gördes (Manisa) - 1.5 (ML) - Derinlik: 2.9 km - Saat: 09:13
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 (ML) - Derinlik: 11.1 km - Saat: 09:12
• Bayırtlı-Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 (ML) - Derinlik: 9.4 km - Saat: 09:10
• Sınandede-Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (ML) - Derinlik: 13.0 km - Saat: 09:09
• Obruk-Elbeyazı (Karaman) - 1.6 (ML) - Derinlik: 6.2 km - Saat: 09:04