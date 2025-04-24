İstanbul'da depreme en dayanıklı ilçeler hangileri? İstanbul'da en sağlam zemin nerede?

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında Marmara Denizi’nden dün yaşanan 6,2 büyük deprem ve akabinde en büyüğü 5,9 olmak üzere meydanan gelen artçı sarsıntılar geniş bir bölgede ciddi panik yarattı.

Deprem Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Sakarya gibi şehirlerde de hissedildi.

İstanbullular ise yaşadıkları binaların ve ilçelerin deprem açısından güvenli olup olmadığını araştırmaya başladı.

İstanbul Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde yer alıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi açıklarına kadar uzanıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Kumburgaz Kolu da ciddi risk taşıyor.

Peki İstanbul’un deprem açısından en riskli ve en güvenli ilçeleri hangileri?

İstanbul deprem riski ilçelere göre farklılık gösteriyor. 1. derece, 2. derece ve 3. derece deprem riski olan ilçeler bulunuyor.

AVRUPA YAKASI: Avrupa yakasında fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler şöyle: Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih.

ANADOLU YAKASI: Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

İstanbul'un zemini en sağlam ve en riskli bölgeleri:

Zemini görece sağlam bölgeler (iç kesimleri iyi):

* Şile, Çekmeköy, Beykoz

* Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Sancaktepe (yüksek kesimler)

* Maltepe, Pendik, Kartal (iç kesimler)

Zemini zayıf, riskli bölgeler (sahil ve dolgu alanlar):

* Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar

* Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih

* Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören, Esenyurt