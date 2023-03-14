İstanbul'da evini dönüştürmek isteyene 1 milyon lira kredi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Hiç kimseye ayrım yapılmaksızın." dedi.

14 milyon kişinin etkilendiği depremler meydana geldi

İBB Meclisi mart ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde, 14 milyon kişinin etkilendiği depremler meydana geldiğini anımsattı.

İnsanlık tarihi boyunca kara tabakasında olmuş en büyük depremi bu topraklarda yaşadıklarına dikkati çeken Göksu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek"

İstanbul'da yarın veya ertesi gün ilgili bakanların açıklayacağı bir müjde olduğunu aktaran Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Hiç kimseye ayrım yapılmaksızın.

Aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek

Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, şirketin ilgili kriterleri yerine getirmesi kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek.

Kiracıların sorunlarını ortadan kaldracak

Üçüncüsü ise kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap-işlet-devret modeliyle kiralama sisteminin de ayrıntılarını Sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detayları da yarın ya da diğer gün Maliye ve Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun."