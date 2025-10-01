İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik kilitlendi

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne yönünde Kartal Soğanlık'tan başlayan sıkışıklık, Avrasya Tüneli girişine kadar devam etti. TEM Otoyolu'nda Samandıra-Çamlıca gişeleri hattında ve bazı kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Köprü geçişlerinde de yoğunluk dikkat çekti. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı mevkisinden itibaren araçlar güçlükle ilerledi. Şile ve Kuzey Marmara otoyollarından FSM Köprüsü'ne bağlanmak isteyen sürücüler de trafiği artırdı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy güzergâhlarında yoğunluk gözlendi. TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Mahmutbey Gişeleri'nde araçlar ağır seyrederken, Basın Ekspres Caddesi'nin Güneşli mevkisinde çift yönlü trafik oluştu.

Toplu ulaşımda da kalabalıklar oluştu

Toplu ulaşımda da sabah hareketliliği etkisini gösterdi. Metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'da yolcu yoğunluğu yaşanırken, Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma noktalarında kalabalıklar oluştu.

İBB Cep Trafik verilerine göre sabah saatlerinde yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.