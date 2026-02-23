İstanbul'da halk otobüslerine hız sınırı! 70 kilometreye düşürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşımda hız kaynaklı kazaların önüne geçecek yeni bir karar aldı. Karara göre bugünden itibaren İETT ve Özel Halk Otobüsleri en fazla 70 km hıza çıkabilecek.

NTV'nin haberine göre, araçların hız verileri dijital ortamda anlık olarak takip edilecek, hız sınırını aşan personel adına otomatik hız ihlali raporu oluşturulacak. Oluşturulan raporlar kayıt altına alınıp gerekli değerlendirmeler birimler tarafından yapılacak.

Fark 3 dakikadan daha az

Şehir içinde yoğunluk ve durak mesafeleri nedeniyle genellikle 30-40 kilometre hızla ilerleyen otobüslerin, otoyollarda daha yüksek hızlara çıktığına dikkat çekilirken kararın hem can hem yolcu güvenliğini artırmak hem de trafik kurallarına uyumu güçlendirmek amacıyla alındığı bildirildi.

Sosyal medyada kararı eleştirenler de olurken, 10 kilometrelik mesafede saatte 100 km ile saatte 70 km arasındaki süre farkı sadece 2 dakika 34 saniye olarak hesapladı.