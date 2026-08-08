İstanbul'da hava değişiyor: Sağanak için saatler kaldı
İstanbul'da bunaltıcı sıcaklara pazar günü sağanak molası geliyor. AKOM, kent genelinde yerel yağışların etkili olacağını ve metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşebileceğini açıkladı. Marmara ve Karadeniz'i etkileyecek yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.
Türkiye'nin kuzey kesimlerinde sıcak havaya kısa süreli yağış molası geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yarından itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul için de yerel yağış uyarısı yapıldı.
Sıcaklıklar azalacak
Sağanaklarla birlikte Marmara ve Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Yağışların yer yer gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'da yağışlı hava pazartesi günü bölgeyi terk edecek. Ardından sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.
Karadeniz'de yağış çarşambaya kadar sürecek
Marmara'nın aksine Karadeniz'de sağanakların birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre yağışlı hava çarşamba gününe kadar bölgedeki etkisini koruyacak.
AKOM: 2-5 kilogram yağış düşecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte pazar günü yerel sağanakların görülebileceğini bildirdi.
İstanbul genelinde metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.