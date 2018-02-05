İstanbul'da ikinci yarıyıl trafiği

05 Şubat 2018

Yarıyıl tatilinin ardından 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile bir milyon öğretmen için ders zili yeniden çaldı.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

Trafik felç oldu

2017-2018 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısının başlamasıyla yaklaşık 16 bin servis aracının trafiğe çıktığı İstanbul'da, sabah saatlerinde bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yarıyıl tatilinin sona ereceğini belirterek, İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için metro, tramvay, metrobüs ve otobüs hatlarına ek seferler koyduklarını bildirmişti.

Ancak ikinci yarıyılın yeniden başlamasıyla bugün İstanbul'da trafik yoğunluğu da arttı. İBB'nin trafik verilerine göre, sabah 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 62 olarak kaydedildi.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da 5 bin 771 okulda, yaklaşık 3 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı.