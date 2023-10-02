İstanbul'da istinat duvarı yıkıldı, araçlar hasar gördü
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde sanayi sitesinin istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı. Birçok araçta hasar var.
Haber Merkezi
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Yılanlı Ayazma Sokak'ta bulunan Topkapı Otosanayi Sitesi'nin istinat duvarı, sağanak nedeniyle park halindeki araçların üzerine çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri gitti.
Çöken duvarın altında kalan 4 araçta hasar meydana gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.