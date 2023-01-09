İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında ekipler, Esenler'de iş yeri görünümlü bir depo ile Başakşehir'de camları gazete kağıtlarıyla kapalı bir adreste sağlıksız koşullarda nargile tütünü imali yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine hareket geçen ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kıyılmış tütünleri nargile tütünü aromalarıyla hamur yoğurma makinelerinde karıştırarak nargile tütünü poşetlerine doldurup piyasaya sürdükleri belirlendi.

Kamyonlardaki gizli bölmelerde kaçak sigara sevkiyatı

Ekipler, yaptıkları ayrı bir çalışmada ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden kargo aracı görünümü verdikleri kamyonlardaki gizli bölmelerde kaçak sigara sevkiyatı yapıldığını tespit etti.

Söz konusu çalışmalar kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Bağcılar ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı.

56 bin 569 paket kaçak sigara ele geçirildi

Her iki operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken adreslerde yapılan aramalarda 56 bin 569 paket kaçak sigara, 1607 gümrük kaçağı puro, 737 elektronik sigara, 26 bin 836 yaprak kaçak sigara kağıdı, 187 bin 500 dolu makaron, 250 bin boş makaron ile 6 ton 961 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 ton 70 kilogram ham tütün, 445 kilogram aroma maddesi ile nargile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.