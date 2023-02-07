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İstanbul'da kar alarmı: Kamuda idari izin kararı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle idari izin kararı alındı. Vali Yerlikaya kararı sosyal medya hesabından açıkladı.

Haber Merkezi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle "idari izin" kararı alındığını paylaştı.

Yerlikaya'nın mesajı şöyle:

"Kıymetli Hemşehrilerim Meteorolojik verilere göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba (yarın) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır!."

 

 

 

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