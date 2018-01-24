İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı. Kar yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde yoğun şekilde görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
Kar nedeniyle özellikle Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde yerler kısa sürede beyaza büründü.
Rüzgarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Kaynak: DHA