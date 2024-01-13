İstanbul'da kritik güvenlik zirvesi
Kuzey Irak'taki PKK saldırısında dokuz askerin şehit olmasının ardından İstanbul'da güvenlik zirvesi düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen güvenlik toplantısı başladı.
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılıyor.
Kuzey Irak'taki üs bölgesine dün PKK'lıların saldırması sonucu dokuz asker şehit olmuştu.