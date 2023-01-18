İstanbul'da lodos fırtınası: Yola çıkacaklar dikkat! Bu seferler iptal
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.