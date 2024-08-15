İstanbul'da metrobüsün motorunda yangın!

İstanbul'da Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Dumanı fark eden sürücü metrobüsü Sefaköy Metrobüs Durağı'nda durdurarak araçtan indi. Bu sırada durakta görevli olan güvenlik görevlisi yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Yangın söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.