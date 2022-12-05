İstanbul'da okul servis araçları denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu Kavşağı ve Ataşehir Atatürk Bulvarı'nda oluşturdukları denetim noktalarında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler durdurdukları servis sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları ile okul servisi olabilmek için gerekli şartlara uyup uymadıklarını inceledi. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Bu arada Ataşehir'de durdurularak denetlenen servis aracının sürücüsü Ali A, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Sürücüye aracında rehber personel bulunmadığı için 427 lira ceza kesildi.