İstanbul'da pazartesi için fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.
Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri aktarıldı.
Açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" dendi.
Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.