İstanbul'da sağanak: En çok yağış Beykoz'da; İBB ekipleri sahada

Mega kentte gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren lodostan karayele dönmesiyle hava sıcaklıklarının düşmesi (4-6 °C) bekleniyor.

Rüzgar da zamanla şiddetini artırarak kuzeyde kalan ilçelerde fırtına şiddetinde (50-80 km/s), güneyde kalan ilçelerde ise kuvvetlice (30- 50 km/s) esecek.

Vatandaş hazırlıksız yakalandı

Sağanak nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar metro ile metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağış nedeniyle sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kentte, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ve bağlantı noktalarında yer yer trafik yavaşladı.

En çok yağış alan ilçeler

İBB'nin açıklamasına göre saat 12:00 itibariyle en fazla yağış Beykoz (39.9 kg/m2), Ümraniye (36.9 kg/m2), Sarıyer (35.8 kg/m2) ve Şişli (32.6 kg/m2) ilçelerinde ölçüldü.

İBB, müdahale edilen olayları ise şöyle açıkladı:

- Kadıköy, T3 Moda Tramvay Hattı seferlerinde zaman zaman aksaklık yaşandı.

- Beyoğlu, Kemeraltı Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.

- Üsküdar, Bulgurlu Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.

- Ümraniye, Nevzat Demir Tesisleri önü yan yoldaki göllenmeye müdahale edildi.

- Zeytinburnu, Kennedy Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.

- Kadıköy Fener Kalamış Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildx

- Fatih, Samatya alt geçidindeki göllenmeye müdahale edildi.

- Eyüpsultan, Hasdal Kemerburgaz girişi alt geçit mevkiisindeki göllenmeye müdahale edildi.

- Çekmeköy, Hüseyinli Mah. Beykoz Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.

- Esenyurt, Akçaburgaz Mah. Küçükyazma Cad. üzerinde oluşan göllenmeye müdahale edildi.

- Sarıyer, Tarabya Huber Köşkü önü – göllenmeye müdahale edildi,

- Sarıyer, Emirgan, Doğru Muvakkithane Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.

- Sarıyer, Maslak Ayazağa Cendere caddesi üzerindeki su birikmesine müdahale edildi.

- Bakırköy, Yeşilköy, Yeni Havaalanı Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi

- Bakırköy, Basınköy, Çekmece İstanbul Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.

- Bakırköy, Eski Havalimanı Cad. Demiryolu alt geçidi – göllenmeye müdahale edildi.

- Pendik, Kaynarca üst geçidi mevkii – göllenmeye müdahale edildi.

- Gaziosmanpaşa, Yeni Mah. Galeri Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.