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İstanbul'da sağanak etkili oldu

Sarıyer başta olmak üzere bazı ilçelerde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da sağanak etkili oldu
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Başta Sarıyer olmak üzere bazı ilçelerde akşam saatlerinde başlayan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına ya da tente altlarına sığındı.

Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafik kazaları yaşandı.

Yoğun yağışın görüldüğü Sarıyer'de bazı iş yerlerini su bastığı ve itfaiyeden yardım talep edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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