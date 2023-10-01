İstanbul'da sağanak: Ev ve işyerlerini su bastı, yollar göle döndü

Megakentte zaman zaman kuvvetlenen sağanak özellikle Avrupa Yakası'nda etkili oldu.

En çok yağış düşen ilçeler arasında Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan'ın kuzey kesimleri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Küçükçekmece yer alıyor.

Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Kağıthane ve Şişli'de ise yağış düşük şiddette ve aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Ataşehir sağanaktan etkileniyor.

Bazı sürücüler, D-100 kara yolunda kaza riskine karşı dikkatli şekilde ilerlemeye çalışıyor.

Yağışa yakalanan yayalar da tentelerin altına ya da toplu ulaşım araçlarının durakları ile telefon kulübelerine sığınarak ıslanmaktan korunmaya çalışıyor.

Su birinkintileri ve kısmi sel

Sağanağın kentin bazı bölgelerindeki yollarda su birikintilerine neden olması sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Ümraniye Küçüksu Caddesi, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı, Çekmeköy, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yer alan bazı yollarda yer yer su birikintileri ve kısmi sel oluştu.

Eminönü Alt Geçidi de sağanaktan etkilenen yerlerden oldu. Dükkanlarda çalışanlar, geçitte biriken sularda dolayı ürünleri zarar görmemesi için kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Arnavutköy'de bazı yollar taş ve toprakla kaplandı

Esenyurt Liman Caddesi D-100 kara yolu istikameti, yolun suyla dolması nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı, bazı araçlar yolda kaldı. Ekipler, çalışma yürüterek suyu tahliye etti.

Kuvvetli yağış, Arnavutköy'ün bazı mahallelerinde de yolların bozulmasına, taş ve toprakların sürüklenerek yolları kaplamasına neden oldu.

Rögar kapakları sürücüler için tehlike oluşturdu

İtfaiye ekiplerine Esenyurt, Avcılar'dan çok sayıda su baskını ihbarı yapılırken Avcılar Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bazı binaların girişleri suyla doldu.

Başakşehir'de belediye ekipleri su biriken caddelerde vidanjörle suları çekerken mazgalları açık kalması için temizledi.

Sağanak esnasında basıncın etkisiyle bazı yollardaki rögar kapaklarının açıldığı ve sürücüler için tehlike oluşturduğu gözlendi.

Sokak hayvanları da yağıştan olumsuz etkilenirken Avcılar'da bir yavru kedi yağmurdan korunmak için sığındığı otomobilin lastiğinde bulundu.

'Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, sağanağın sabaha kadar etkili olduğu, kentin farklı bölgelerine 20 ila 221 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada, sabaha karşı Avrupa Yakası'nın batısında ve Anadolu Yakası'nın tamamında etkili olmaya başlayan yağmurun akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Yarın da etkisini sürdürecek yağışlı hava sebebiyle bazı bölgelerin yer yer saatte 100 kilogram üzerinde yağış alabileceğine işaret edilen açıklamada, İstanbullulara dikkatli olmaları, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, itfaiyenin 234 motopomp (su tahliye makinası), 586 dalgıç pompa, İSKİ ekiplerinin 86 motopomp, 2 sel modülü, yol bakım ekiplerinin 92 motopomp, park bahçeler ekiplerinin de 10 motopompla olumsuzluk yaşanan noktalara müdahale ettiği bildirildi.