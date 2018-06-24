İstanbul'da sandıkların neredeyse tamamı açıldı

24 Haziran 2018

Vatandaşlar yurdun dört bir yanında Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için oylarını verdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için İstanbul'dan sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan sonuçlarına göre, İstanbul il genelinde cumhurbaşkanı adayları için sandıkların yüzde yüzde 97.81'i açıldı.

Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.28

Muharrem İnce yüzde 36.62

Selahattin Demirtaş yüzde 7.21

Meral Akşener yüzde 4.77

Temel Karamollaoğlu yüzde 0.93

Doğu Perinçek yüzde 0.19