İstanbul’da servis ücretlerine rekor zam talebi
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, artan maliyetler gerekçesiyle belediyeden zam talep etti. Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri içinse yüzde 100 zam istendi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul ve personel servislerine zam taleplerini açıkladı.
Sinar, belediyeden okul servis ücretlerine yüzde 50, personel servislerine ise yüzde 100 zam yapılmasını talep ettiklerini belirtti.
Talebin gerekçesi olarak artan akaryakıt fiyatları, bakım-onarım maliyetleri ve sigorta giderleri gösterildi.
Oda yönetimi, mevcut ücret tarifelerinin maliyetleri karşılamadığını vurguladı.