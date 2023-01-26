İstanbul'da taksilerde yeni dönem
İstanbul'da taksilerde yeni dönem bugün başlıyor. 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' bugün UKOME toplantısında görüşülecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi’ne ilişkin teklif bugün UKOME toplantısında görüşülecek.
Teklif kabul edilirse İstanbul'daki taksilerde taksimetrelere bağlı olan akıllı tepe lambaları takılacak.
Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu' yolcu yoksa 'boş' yazacak. Taksiciler yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak.
Uygulamayla taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması planlıyor.