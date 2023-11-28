İstanbul'da tarihi caminin avlusu lodosta hasar gördü
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi'nin avlusunda hasar meydana geldi.
Haber Merkezi
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Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'nin deniz kısmında bulunan beton bloklar yerinden söküldü.
Caminin bahçesine savrulan beton bloklar avludaki mermerlere zarar verdi. Şiddetli rüzgar bahçede bulunan tenteleri de devirdi.
Denizdeki plastik atıklar ve midye kabukları da caminin avlusuna doldu. Beşiktaş Belediyesi ekipleri caminin avlusunda temizlik çalışması yaptı.