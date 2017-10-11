ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Gündem
  • İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör operasyonu

PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 11 kişi tutuklandı.

İstanbul'da terör operasyonu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

21 Eylül'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan PKK/KCK terör örgütü içinde faaliyette bulunan D.T'nin ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilen dökümanlarda adı geçen şahısların yakalanmasına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 11'i, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınanlardan 2'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.