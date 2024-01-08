İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerine zam
Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan toplantısında İstanbul'da toplu taşıma ve okul servislerine zam yapılması kararı alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
İstanbul'da minibüs fiyatlari 15 tl ile 20 tl arasinda değişen ücretlere yükseldi, minibüs öğrenci yolcu fiyati ise 10 tl oldu.
İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine %28,09 zam yapıldı, taksi indi-bindi ücreti 70 tl’den 90 tl’ye çıkarıldı.
İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına %18 zam yapıldı, 15 TL olan tam biniş ücreti 18,07 TL’ye, öğrenci bileti 7,31 TL'den 8,62 TL'ye çıktı.