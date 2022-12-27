İstanbul’da toplu ulaşıma zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME 2023 yılında geçerli olacak toplu taşıma ücretlerinin belirlenmesi için Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde olağan üstü toplantı yaptı.

UKOME geçen hafta asgari ücretin belirlenmemesinden dolayı 2023 yılı toplu taşıma ücretlerini belirleyememişti.

Yapılan zamlara göre ücret tarifeleri şöyle;

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL,

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL,

Öğrenci minibüs ücreti, 3.50 TL’den 5 TL’ye

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL,

Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL, Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL,

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL,

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL,

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL,

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL,

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL’den 7 TL,

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL’den 792 TL,

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL,