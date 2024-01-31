İstanbul'da tüm karayollarında gişeler kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'ndeki düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Uraloğlu, "Serbest Geçiş Sistemi'yle yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak vatandaşlarımızın hızlı geçişini sağlayacağız" dedi ve ekledi:

"Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor, böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. SGS'yi önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."