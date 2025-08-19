İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 milyondan fazla hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram hap ham maddesi ele geçirdiklerini duyurdu.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları saptandı"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiğini duyurdu:

"İstanbul’da 'Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda;

7 Milyon 896 Bin adet Uyuşturucu Hap ile 63 Kg Ham Madde (yaklaşık 1 Milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik

İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları,

Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."