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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

3 ilçede sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal, Pendik ve Ümraniye'de tespit edilen 10 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu adreslerde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheliler yakalandı.

Zanlıların evleri ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Gözaltna alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Kaynak: AA

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