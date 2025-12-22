İstanbul’da yağış trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 90’a yaklaştı
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış, sabah saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. Ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.
İstanbul genelinde sabah saatlerinde şiddetini artıran yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü.
Özellikle Avrupa Yakası’nda köprü istikametlerinde yoğunluk dikkat çekerken, ana arterlerde ve bağlantı yollarında trafik adım adım ilerledi.
Anadolu Yakası’nda ise saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine yaklaştı. Avrupa Yakası’nda bu oran yüzde 76 olarak kaydedildi. Yağışın etkisiyle bazı bölgelerde araç trafiğinin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi.