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İstanbul'da yağmur: Trafik kilit, seferler iptal

İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle birlikte Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçümlendi. Öte yandan kentte bazı vapur seferleri de iptal edildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.

İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. Kadıköy D- 100 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçümlendi.

Vapur seferleri iptal

 İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.

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