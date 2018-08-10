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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın oynanacak Fenerbahçe-Bursaspor maçı dolaysıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumartesi günü saat 21.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Bursaspor, müsabakası nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına olan kısım) ile Kördere Sokağı'nın saat 17.45'ten itibaren trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Son dakika trafiğe kapalı yollar trafik

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