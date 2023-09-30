İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul’da yarın düzenlenecek 'Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları' programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın “Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları” programı sebebiyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:
"01.10.2023 Pazar günü saat 08.00’dan itibaren kapatılacak yollar
İshakpaşa Caddesi
Şadırvan Sokak
Ağırkapı Caddesi
Sahil Keneddy Caddesi
Reşadiye Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi (Sirkeci istikameti)
Galata Köprüsü (Beyoğlu istikameti)
* Alternatif Güzergahlar
Ragıp Gümüşpala Caddesi (Balat İstikameti)
Cemil Birsel Caddesi
01.10.2023 Pazar günü saat 08.30’dan itibaren kapatılacak yollar
Kemeraltı Caddesi (Beşiktaş istikameti)
Meclis-i Mebusan Caddesi (Beşiktaş istikameti)
Dolmabahçe Caddesi (Beşiktaş istikameti)
Beşiktaş Caddesi (15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti)
Barbaros Bulvarı (15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti)