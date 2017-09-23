İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da yarın düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü Bisiklet Turu etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü Bisiklet Turu etkinliği nedeniyle yarın saat 10.00'dan itibaren etkinliğin bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, belirtilen alternatif yolları kullanacak.
Kapatılacak yollar şöyle:
4. Levent’ten TEM’e katılım, Etiler'den TEM’e katılım, Çilekli Tesisleri yan yol TEM’e katılım, Yapı Kredi Plazalar bağlantı yolu katılım, Ecza Sokak ve Eski Büyükdere Caddesi'nden Büyükdere Caddesi'ne katılım, Çayır Çimen Sokak’tan Büyükdere katılım, Gültepe kavşak.
Alternatif yollar şöyle: Akım Ecza Sokak'tan Levent istikameti ve Gültepe istikametine,
Çevre yolları kapatılacak yollar: E-80 (TEM) Otoyolu Güney Maslak ayrımları,Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güney istikameti.
Kaynak: İHA