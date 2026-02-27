İstanbul’da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve POS tefeciliğine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Merkez Bankası raporlarında yer alan bulgular doğrultusunda harekete geçen ekipler, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından aldığı POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcısı olarak görünen farklı firmalara devrettiğini tespit etti. Söz konusu cihazların yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı belirlendi.

671 milyon liraya el konuldu

Yürütülen mali inceleme ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan, piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde ilgili şirketler, bağlantılı firmalar ile yönetici ve çalışanlara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki 10 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.