1,2 milyar TL’lik siber dolandırıcılık ağı çökertildi: 11 ilde operasyon, 17 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ve Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Adana merkezli olarak; Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.
“Yatırım danışmanlığı” vaadiyle dolandırıcılık
Şüphelilerin, sosyal medya hesapları ve mesajlaşma grupları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek “yatırım danışmanlığı” vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Elde edilen suç gelirlerinin ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Şirket, konut, araç ve yüzlerce hesaba el konuldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilere ait, 1 adet paravan bilişim ve yazılım şirketine, 2 konut, 10 araç, 17 arsa, 692 banka hesabı ve 8 kripto varlık hesabına el konuldu.
Yakalanan şüphelilerden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.