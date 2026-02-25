Rekabet Kurumu’ndan özel okullara fiyat incelemesi: 19 kurum hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu, özel okul ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi yan hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik yürütülen önaraştırma sonucunda 19 özel okul hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, özel okullardaki kayıt ücretlerinde görülen yüksek artışların yanı sıra yemek, kitap ve kıyafet gibi ek ürün ve hizmetlerde uygulanan fiyat politikalarının incelendiği belirtildi. Önaraştırma sürecinde velilerden gelen yoğun şikayetlerin dikkate alındığı vurgulandı.

Bu kapsamda özellikle, ek ürün ve hizmetlerin okul tarafından belirlenmiş satış noktalarından alınmasının zorunlu tutulduğu yönündeki iddialar değerlendirildi. Söz konusu uygulamaların, rekabeti kısıtlayıcı nitelik taşıyıp taşımadığı araştırılacak.

Veliler için ne anlama geliyor?

Soruşturmanın, eğitim pazarında adil rekabetin sağlanması ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi açısından kritik olduğu ifade ediliyor. İnceleme sonucunda, velilerin kitap, yemek ve kıyafet gibi ek ihtiyaçlarını alternatif satış noktalarından daha uygun fiyatlarla temin edebilmesinin önü açılabilecek.

Soruşturma açılan okullar:

* Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ,

* Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ,

* Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

* Bahçeşehir Okulları AŞ,

* Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.,

* Bil Eğitim Kurumları AŞ,

* Bilnet Eğitim Kurumları AŞ,

* Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ,

* Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.,

* Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,

* İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ,

* İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.,

* Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

* Okyanus Eğitim Kurumları AŞ,

* Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

* TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi,

* Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

* Uğur Okulları AŞ,

* Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ.